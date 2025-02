Un gran revuelo se formó en redes sociales, luego de que Javier Milei promocionara una criptomoneda llamada $Libra mediante su cuenta de Twitter. Miles de personas confiaron en su ‘recomendación’ y terminaron perdiendo importantes cantidades de dinero. Sobre esto, el jefe de Gabinete aseguró que esto causó ‘ruido’ en el gobierno.

Guillermo Francos dio una entrevista en un medio radial, hablando sobre esta enorme polémica que se formó en torno a la figura del presidente de la República Argentina.

‘Ha sido un hecho de enorme repercusión. Ha generado ruido en un Gobierno que viene pegando una tras otras, todas sus predicciones y políticas económicas, que es lo más importante’, manifestó.

El jefe de Gabinete justificó al mandatario asegurando que ‘en realidad pretendía difundir un emprendimiento tecnológico’ y que lo ocurrido con $Libra sólo afectó a ‘un grupo de personas’.

‘Lo conozco desde hace años y no he conocido una persona más honesta. Cuando el deje su función y miren su patrimonio, no va a ser como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos’, sentenció.