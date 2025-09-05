Un fuerte cruce político y mediático se desató luego de que el influencer oficialista Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, lanzara un ataque contra el senador cordobés Luis Juez, en el que aludió a su hija Milagros, quien tiene parálisis cerebral. El comentario generó repudio inmediato y llevó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a marcar distancia y calificar el hecho como “absolutamente inaceptable”.

En un posteo en X, Parisini había escrito: “Luis Juez le… adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan del presidente Milei”. La reacción no tardó en llegar desde la Casa Rosada.

“No se puede aceptar de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Me comuniqué con Juez para expresarle mi repudio y pedirle disculpas”, afirmó Francos en declaraciones televisivas. También aclaró que Parisini “no forma parte del Gobierno” y sostuvo que el presidente Javier Milei, de viaje en el exterior, “seguramente estará en total desacuerdo con esa expresión”.

El Gordo Dan, que conduce el programa oficialista La Misa en el canal de streaming Carajo, eliminó el mensaje original, aunque luego publicó una versión suavizada: “Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino”. Minutos después volvió a ironizar: “Están quebrando al país y condenando a la miseria a las generaciones futuras, pero un gordo tuitea muy fuerte”.

Lejos de bajar el tono, el influencer lanzó un mensaje directo al jefe de Gabinete: “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”. No obstante, más tarde endureció su postura y recordó que el funcionario fue parte del gobierno de Alberto Fernández: “Francos por ahí no entiende la vehemencia y la frontalidad históricas de LLA porque él formaba parte del gobierno anterior. No se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”.

En medio de la polémica, Luis Juez no se expresó públicamente, aunque sí lo hizo su hijo Martín a través de las redes: “Genuinamente, acompañamos leyes para que el Presidente pueda gobernar sin pedir nada a cambio. Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. En política, como en la vida, no vale todo. Miserables aquellos que creen que se puede utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política”.