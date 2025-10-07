Fred Machado, empresario argentino señalado por la Justicia de Estados Unidos en causas por lavado de dinero, estafas y narcotráfico, habló por primera vez desde que su nombre quedó vinculado al diputado José Luis Espert. En declaraciones a la prensa, aseguró que lo ayudó económicamente en los inicios de su carrera política y que el liberal decidió negarlo públicamente tras el estallido del escándalo.

“El error de Espert fue negarme”, dijo Machado, quien aseguró haber firmado con él un contrato por más de USD 200 mil en 2019, cuando el economista se lanzaba como candidato presidencial. “Lo hice por lástima. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta. No era el Espert de ahora, el del ‘cárcel o bala’”, agregó.

El empresario insistió en que su apoyo “no fue millonario ni oculto”, sino un aporte puntual de financiamiento, logística y transporte. Según su versión, Espert utilizó aviones y vehículos de su propiedad durante la campaña. “Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, sostuvo.

Machado recordó los primeros contactos con Espert, cuando el economista presentaba su libro y comenzaba a organizar su espacio político. “Confié en su causa porque creía que era alguien honesto y comprometido. Lo ayudé porque me daba pena verlo solo, sin estructura”, explicó.

Entre los detalles que reveló, contó que Espert voló dos veces en uno de sus aviones (uno de ellos destinado originalmente a los traslados por presentaciones editoriales) y que incluso le facilitó una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada, propiedad de un primo suyo, para moverse durante la campaña de 2019.

“No fue un atentado como se dijo en su momento. Pasó por la Villa 31 y le tiraron dos piedras”, aclaró sobre el episodio ocurrido durante un traslado hacia una entrevista televisiva.

Machado también mencionó que durante la campaña coincidieron en varios viajes: “A Viedma fuimos en mi avión y creo que después a Catamarca. Él lo usó tres o cuatro meses. Yo no estaba en el país, vivía en Estados Unidos, pero cada vez que lo veía todo era muy improvisado”.

Las declaraciones de Machado reabren el capítulo de los vínculos financieros y políticos que rodean la figura de Espert, quien hasta el momento evitó responder públicamente a las acusaciones. Mientras tanto, el empresario continúa bajo investigación internacional por una red de operaciones millonarias y presunto tráfico de estupefacientes.