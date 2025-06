La reciente condena judicial a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en la obra pública desató una ola de repercusiones en la red social "X" (ex Twitter), donde políticos, dirigentes sociales, abogados y personalidades del ámbito público expresaron su rechazo, preocupación y críticas a lo que consideran un fallo sin sustento legal ni imparcialidad judicial.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, quien denunció: “La causa está plagada de irregularidades. Consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de @CFKArgentina y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2.”

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vinculó directamente la condena con un ataque al modelo político que representa Fernández de Kirchner: “Condenan a Cristina por gobernar en favor de las mayorías y en defensa de los intereses nacionales. Atacan la democracia. Pero el pueblo la abraza: el pueblo unido jamás será vencido.”

Desde el ámbito social, Juan Grabois fue más contundente: “Se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino. La detención de Cristina es el inicio de una virtual dictadura. Nos convocamos todas las fuerzas populares en defensa del sistema republicano.”

También se expresó la exlegisladora porteña Ofelia Fernández, quien apuntó directamente contra el Poder Judicial: “Cristina anuncia que va a ser candidata y de repente la Corte está apurada. El fallo no se protege, se lo regalan de chisme a los medios. De esta justicia corrupta y falopa no va a salir ninguna verdad.”

El abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbón, publicó un extenso comunicado donde denunció una condena sin pruebas, guiada por fines políticos y en violación a principios constitucionales: “Cristina no fue juzgada, fue condenada por anticipado. No hay delito, no hay prueba, no hay justicia. Es una venganza del poder. Estamos ante una condena incompatible con el Estado de Derecho. Esta injusticia no nos derrota, nos obliga a redoblar esfuerzos.”

El analista político y comunicador Tomás Rebord reflexionó sobre el impacto del fallo en el peronismo: “Y así es como una vez más, en su peor hora, vuelven a activarse los engranajes de eterna resurrección del peronismo.”

Desde una perspectiva crítica con matices, el politólogo Manu Jove reconoció la complejidad del contexto: “No me refiero a la cuestión jurídica, sino a los tiempos. Es innegable que existió corrupción en obra pública. Pero también que la Justicia jugó políticamente. Y el Gobierno queda expuesto: no controla ciertos actores del poder.”

Finalmente, desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman no escatimó en su calificación del fallo: “Fallo infame. Claro avance antidemocrático. Hay que repudiarlo.”