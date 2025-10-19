Los apoderados de los partidos que conforman la coalición Fuerza Patria anunciaron este sábado la decisión de iniciar acciones legales para modificar el modo en que se presentarán los resultados del escrutinio provisorio tras las elecciones del 26 de octubre. El planteo elevará reclamos tanto ante la Cámara Nacional Electoral como en juzgados federales de al menos 12 provincias.

El conflicto surge luego del simulacro general que realizó la Dirección Nacional Electoral, en el cual quedó claro que mientras el frente La Libertad Avanza utilizará el mismo nombre partidario en todo el país, el peronismo compite bajo distintos sellos provinciales dentro de Fuerza Patria. Según los apoderados opositores, ese esquema podría generar una “foto sesgada” del resultado al presentar sumatorias nacionales que no agrupen todas las expresiones peronistas bajo un solo nombre.

En su argumento, los representantes de Fuerza Patria sostienen que la presentación unificada de los resultados favorecería la impresión de una ventaja mayor para el oficialismo. Es por eso que demandarán que la difusión del escrutinio provisorio se haga por provincia, recolectando los votos de todos los partidos que forman parte del frente peronista, aunque compitan con nombres locales diferentes.

Para respaldar su reclamo, anticiparon que podrían presentar incluso denuncias penales contra la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar, por la forma de organizar la presentación del escrutinio. Además, proyectan lanzar una aplicación que muestre los resultados agrupados por ejes políticos —por ejemplo, “Peronismo”, “La Libertad Avanza” y otros— sumando todas las listas vinculadas al peronismo bajo ese paraguas.

La decisión marcaría el inicio de una pulseada institucional de gran repercusión política en plena jornada electoral, dado que la forma de mostrar los resultados en la noche del 26 será clave para la percepción pública y mediática de los triunfos y derrotas. La Justicia Electoral deberá evaluar si esos reclamos —presentados con urgencia— poseen mérito para cambiar el mecanismo previsto para la difusión oficial.