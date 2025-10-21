En un acto celebrado el 21 de octubre en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte de Justicia, el Dr. Daniel Mario Galvani prestó juramento con carácter provisorio para desempeñarse en la Fiscalía General de la Corte de Justicia.

La ceremonia fue presidida por la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Adriana García Nieto, quien estuvo acompañada por el ministro Dr. Guillermo Horacio De Sanctis y la defensora general, Dra. Mónica Sefair.

El secretario administrativo, Dr. Javier Vera, dio lectura a la providencia de la Corte mediante la cual se dispuso la designación conforme a lo establecido en el artículo 206 de la Constitución Provincial y el inciso 5° del artículo 24 de la Ley Nº 2352-O, que habilitan a la Corte a cubrir el cargo de manera transitoria hasta que el Poder Legislativo provincial designe al titular definitivo.

Al tomar el juramento de ley, la Dra. García Nieto destacó el compromiso y la trayectoria del Dr. Galvani, así como la labor constante del Ministerio Público.

“En usted, Dr. Galvani, queremos agradecer a todos los integrantes del Ministerio Público por su trabajo cotidiano, su responsabilidad y su confianza en los liderazgos. Es cierto que esta designación es provisoria, pero también es cierto que usted ha demostrado excelencia en el desempeño de sus funciones y confiamos en que lo seguirá haciendo en este nuevo período”, expresó.

La presidenta también hizo un reconocimiento especial al equipo del Ministerio Público por su fortaleza institucional tras el fallecimiento del ex fiscal general Dr. Eduardo Quattropani.

“Con la enfermedad y posterior pérdida del Dr. Quattropani, el Ministerio Público demostró que, aun ante las mayores adversidades, supo mantener el rumbo, resolver los desafíos y sostener el funcionamiento del sistema de justicia. Por eso, esta es una oportunidad para agradecer el compromiso, las manos y el corazón que pusieron para que todo siguiera funcionando”, agregó García Nieto.