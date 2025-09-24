El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, tras el anuncio del swap de 20.000 millones de dólares otorgado por Estados Unidos para reforzar las reservas del Banco Central y afrontar vencimientos de deuda privada en 2026.

“Fue una excelente reunión”, resumió Georgieva ante los medios, y agregó: “Es muy importante continuar con las reformas para fortalecer las condiciones para el crecimiento”. La economista también subrayó el respaldo que recibe el gobierno argentino de parte de Estados Unidos, el Banco Mundial y el BID, instituciones clave para la estabilidad del programa vigente con el FMI.

La reunión se llevó a cabo en el Hotel Langham, cercano a Times Square, donde Milei se hospeda junto a su comitiva. Georgieva arribó acompañada por Luis Cubeddu, responsable de la relación con la Argentina en el organismo, mientras que dentro del hotel aguardaba Julie Kozack, portavoz del Fondo.

Del lado argentino participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y Leonardo Madcur, representante ante el FMI.

Durante el encuentro, la titular del Fondo destacó los avances en materia fiscal y de control de la emisión monetaria, aunque recordó que Argentina había solicitado un waiver por el incumplimiento en la acumulación de reservas. “Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de mediados de junio, se cumplieron otros criterios clave de desempeño y se adoptaron medidas correctivas”, señaló el organismo en su revisión de julio.

Con el swap concedido por la administración Trump, Milei y Caputo confían en que el país podrá cumplir la meta de reservas establecida para marzo de 2026, evitando las maniobras de financiamiento extraordinarias que recurrieron gobiernos anteriores para no caer en default.

El apoyo explícito de Donald Trump a Milei y la alineación del Tesoro estadounidense con el programa argentino marcan un nuevo escenario: la posibilidad de que el gobierno avance con sus compromisos sin las tensiones financieras que caracterizaron al pasado reciente.

Georgieva cerró su mensaje con un llamado a sostener el rumbo: “Es fundamental mantener las reformas para que la Argentina pueda seguir viendo una baja en la inflación, un aumento de la actividad, la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar de su pueblo”.