Pocos minutos después de conocerse la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex gobernador de San Juan y dirigente peronista José Luis Gioja fue uno de los primeros en expresar su defensa y solidaridad hacia la ex mandataria.

En su cuenta de X (antes Twitter), Gioja publicó: "Insólito fallo, una muestra más de la persecución judicial. No tienen límites, ni vergüenza. Hoy, más que nunca, toda nuestra solidaridad y apoyo. Fuerza, no estás sola. #TodosConCristina".

La condena, confirmada en un fallo extenso de más de 1600 páginas, fue ratificada este miércoles en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, con la presencia de los jueces de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Ambos magistrados confirmaron el fallo inicial de la sentencia. Sin embargo, el juez Gustavo Hornos discrepó en su interpretación y consideró que debía sumarse a la condena el delito de "asociación ilícita", como lo había solicitado la Fiscalía, aunque no obtuvo el respaldo de sus colegas en la Sala IV de Casación.

Gioja, un aliado de Cristina Kirchner desde sus primeros años de gobierno, fue también uno de los primeros en reunirse con ella luego de que asumiera como presidenta del Partido Justicialista, rol que ocupa recientemente.