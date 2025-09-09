Gioja expresó que con el peronismo “hay 2027 y somos la esperanza para el pueblo argentino”

Cambiar la campera roja por la celeste y blanca, “porque esa está por encima de todo”. Ese fue el mensaje que dio José Luis “El Flaco” Gioja a Canal 13 San Juan sobre las elecciones legislativas que se avecinan en San Juan. Asimismo, también se refirió al término de unidad cuando habló sobre las elecciones en el Gran Buenos Aires, donde el ganador contundente fue el peronismo sobre La Libertad Avanza, actual partido del presidente Javier Milei.

Gioja mencionó que esta victoria de Kicillof fue “más que importante, va a tener que ver con el futuro del país. El hecho trascendente fue la unidad del peronismo, la lista única en las elecciones nacionales de octubre como las del domingo pasado”. El referente explicó que esto no es nada fácil de conseguir debido a que hay muchas diferencias en un partido muy convocante y con mucha gente.

“Hace dos meses, la propia Cristina Fernández de Kirchner dijo que si no hay unidad es imposible y me parece que la demostración fue el domingo. Es un ejemplo a seguir y en las diversas partes del país ha pasado”.

Arremetió contra el gobierno de Milei diciendo que “hay un desacierto de gobierno y la corrupción, falta de racionalidad del gobierno nacional, nos liberó el camino para un formidable triunfo como el de este domingo”.

¿Kicillof o Cristina?

El ex gobernador mencionó que Kicillof es el gran protagonista de estas últimas elecciones. “No porque surgió repentinamente, sino porque vino trabajando para esto”. Asimismo, tampoco dejó de destacar el rol de Cristina en este último tiempo: “hay que reivindicar también la tarea, la voluntad t la decisión de Cristina Fernández de Kirchner que trabajó también para esta unidad”.

Un 2027 de Fuerza San Juan

“Hay que decir en voz alta que por supuesto hay 2027, más que alternativa, este gran frete es la esperanza del pueblo argentino”. Gioja dijo que esto es “un golpe a los autócratas, a los autoritarios, a los que no quieren oír y hacen politiquería que no sirve. Es una demagogia, la mentira, el ajuste y hay que poner los intereses del pueblo por encima de todo”, concluyó.