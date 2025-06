El fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner generó un gran revuelo en el peronismo de todo el país. En San Juan, militantes y dirigentes se dieron cita en el Partido Justicialista. José Luis Gioja expresó al conocer la decisión de la Justicia: "Es una cachetada a la democracia"

A pesar de su enojo y tristeza, el tres veces gobernador de San Juan se dirigió a la dirigencia asegurando: "Hay que dar un mensaje de esperanza"

Luego volvió a apuntar contra los integrantes de la Corte Suprema. "Ha sido una condena abolutamente injusta. No ha habido justicia en nada, no son probos, ni mucho menos imparciales los jueces que han juzgado a Cristina", aseguró, para luego añadir: "Han violado todas las normas"

"Es una burla a lo que debe ser el verdadero ejercicio de la Justicia", enfatizó Gioja. Luego indicó que este fallo es una respuesta a una actitud de "republiqueta" que viene teniendo el macrismo y parte de la Libertad Avanza. "Es una cachetada a la democracia, a las instituciones", aseveró.

Gioja no dudó en asegurar que el peronismo debe unirse para defender a su líder. "Tenemos que defenderla", sostuvo. Luego, el exgobernador se refirió a viejas decclaraciones del presidente Milei que pusieron de manifiesto por donde quiere llevar su gestión. "Acá vino un tipo a decirnos que era el topo que venía a infiltrarse para destruir el Estado y lo está haciendo", dijo el experimentado dirigente.

"Yo no conozco ninguna sociedad que no sea a través del Estado, que tenga sus leyes, que tenga su constitución y que defienda la democracia", expresó el ex gobernador.

Gioja reconoció que el hecho que Cristina vaya presa le preocupa y entristece "Nos hace estar en estado de conmoción interna, para todos los que nos sentimos militantes y sabemos lo que es no tener libertad", contó el dirigente.

Por último, Gioja apuntó nuevamente contra el dictamen de la Corte Suprema, asegurando que es un delirio la acusación en su contra y que no se ha podido comprobar su culpabilidad. "Los integrantes de esta Corte jugaban al fútbol con Macri", señaló el tres veces gobernador.