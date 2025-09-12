Los gobernadores que integran Provincias Unidas volvieron a mostrarse juntos este martes en Córdoba, en un encuentro marcado por la tensión con la Casa Rosada tras el veto presidencial a la ley que establecía el reparto de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Desde la exposición rural de Río Cuarto, los mandatarios criticaron al Ejecutivo nacional por lo que consideraron una actitud de “insensibilidad” y pidieron un diálogo institucional serio y sin fines electorales.

El correntino Gustavo Valdés fue uno de los más duros al cuestionar al Gobierno. “Estoy cansado de irme a Buenos Aires y que me atiendan funcionarios de tercera línea. No es suficiente que Corrientes vaya sola, tenemos que juntar las provincias para que nos escuchen. Es el primer grito para dejar de ser sólo ‘el interior’ y ser parte plena de la República Argentina”, expresó. Y remarcó: “No nos llamamos un ATN. Si quieren una foto, ya está la del 9 de Julio en Tucumán. No vamos a posar para una foto por motivos electorales”.

El anfitrión del encuentro, Martín Llaryora (Córdoba), insistió en el impacto que tienen las retenciones sobre las economías regionales: “No nos podemos acostumbrar a que nos las vayan bajando de a poco. Hay que eliminarlas para defender el empleo del interior del país”.

Por su parte, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) llamó a “preservar lo que se hizo bien y cuidar el futuro del campo, la producción, el petróleo, el litio y el gas”. El radical también envió un mensaje electoral: “No tenemos que volver atrás para que no se envalentone el kirchnerismo”.

Otro de los mandatarios presentes, Carlos Sadir (Jujuy), apuntó directamente contra los vetos del Presidente: “Es una concepción poco sensible para con tantos sectores vulnerables. Nosotros en nuestras provincias tenemos equilibrio fiscal, pero con la gente trabajando con sensibilidad”. Además, adelantó que el bloque buscará “hacer caer el veto” a la ley de los ATN.

Desde la Patagonia, el chubutense Ignacio ‘Nacho’ Torres se sumó de manera virtual y celebró la unidad de los gobernadores: “Estamos discutiendo lo importante: una agenda de desarrollo que represente a nuestras provincias. Los espero en los próximos días en Chubut”.

El mensaje conjunto se da luego de que la Casa Rosada confirmara el veto a la ley de distribución de los ATN, fondos que se retienen antes de la coparticipación y que el Poder Ejecutivo utiliza para atender emergencias provinciales. Los mandatarios habían denunciado previamente un manejo discrecional de esos recursos y reclamaron una normativa que establezca criterios obligatorios de reparto.

Con las tensiones en aumento, los gobernadores remarcaron que el camino debe ser el diálogo, pero sin condicionamientos ni convocatorias de último momento. “Queremos un proyecto distinto, nuevo y con sensatez”, resumió Llaryora, mientras el bloque dejó claro que seguirá presionando para revertir el veto presidencial.