El ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea, se refirió con crudeza al estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, y reconoció que entre el 40 y el 50% se encuentran prácticamente intransitables.

Las declaraciones se deben a un informe nacional que alertó sobre el deterioro vial en todo el país. En ese contexto, Perea confirmó que San Juan no escapa a esa realidad y señaló a la Ruta 40, tanto al Norte como al Sur, y la Ruta 20 como las más comprometidas: “Están intransitables. Todos lo sabemos, lo vemos. Y muchas veces no podemos actuar porque no tenemos la competencia. Ese es el verdadero problema”, afirmó el funcionario.

Uno de los mayores focos de preocupación de la provincia pasa por la eliminación de Vialidad Nacional, que generó incertidumbre respecto al futuro de las obras en ejecución y mantenimiento de las trazas nacionales que atraviesan la provincia.

“Hasta hace dos semanas venía en contacto con el director de Vialidad Nacional, Miguel Campoy. Son ellos quienes estaban pagando los certificados de obra de la Ruta 40 Sur. Pero de repente nos encontramos con esta sorpresa de que no hay más respuestas”, relató Perea.

El ministro señaló que aún no hay una definici��n oficial sobre la posible transferencia de la red vial nacional a las provincias, una medida que analiza el Gobierno de Javier Milei como parte de su política de recorte del gasto público. “Vamos a esperar la respuesta oficial desde Buenos Aires. No hay nada claro aún sobre cómo se implementaría esa transferencia, ni qué implicancias tendría para San Juan”, expresó.

El peaje no es viable

Consultado sobre posibles alternativas de financiamiento para el mantenimiento de las rutas, Perea descartó que la implementación de peajes sea una opción realista para la provincia. “Lo hemos hablado en Buenos Aires con el gobernador. Desde Nación nos dicen ‘pongan peaje, trabajen con eso’. Pero en San Juan eso no es redituable. No tiene el volumen de tránsito que tienen otras regiones”, remarcó.

Como ejemplo, mencionó que los corredores San Juan-Jáchal o San Juan-Mendoza no cuentan con el flujo suficiente para atraer inversión privada que es a lo que le apunta la administración libertaria. “En cambio, rutas como Córdoba-Carlos Paz o Rosario-Buenos Aires sí lo son. Acá, por ahora, no lo veo viable”, sostuvo el ministro.