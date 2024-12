El Gobierno nacional de Javier Milei descartó por ahora la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación durante el mes corriente y se debe a la falta de acuerdos con la oposición para tratar y aprobar los temas de interés del Ejecutivo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una rueda con la prensa en Casa Rosada, confirmó que ‘hasta hoy, miércoles a las 12:08, no están los acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias’.

‘Todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, estamos en minoría, y saben que dependemos de preestablecer acuerdos para tratarlos en el Congreso’, amplió el funcionario.

A pesar de anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, que detalló en sus redes sociales que la convocatoria se llevaría a cabo ‘entre el 5 y el 27 de diciembre’, en Casa Rosada dan por terminada la posibilidad de que el Congreso sesione a pedido del Ejecutivo, aunque no descartan la posibilidad de hacerlo en febrero.

Un importante funcionario del Gobierno detalló que la reforma electoral, que incluye la eliminación de las elecciones primarias (PASO), modificaciones en la publicidad estatal y el financiamiento a los partidos, es uno de los puntos que más empantanan las negociaciones con la oposición, consignó el medio Perfil.

‘Hoy no hay certezas. La mitad del PRO quiere y la otra no. En Innovación Federal y el radicalismo prima el ni, se seguirá trabajando, pero hasta ahora no hay acuerdo’, ampliaron, menciona el medio referido.