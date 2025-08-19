La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, anunció que el salario docente se liquidará tomando como referencia la inflación de julio. Las declaraciones de la titular de la cartera educativa se dio en medio de la pulseada paritaria y tras el rechazo gremial a la última propuesta del Ejecutivo.

“Se va a liquidar con el IPC del mes de agosto, seguramente, porque así lo indicó el secretario de la Gobernación, aunque los detalles corresponden al ministro de Hacienda”, aclaró la ministra en ronda de prensa con medios de comunicación.

La funcionaria remarcó que el Gobierno busca sostener el diálogo con los gremios: “Vamos a seguir conversando y en breve fijaremos nueva fecha de reunión. Siempre nos van a encontrar dialogando. Yo no estoy enfrente de los docentes, yo soy docente. El gobernador quiere que los salarios sigan creciendo, y en base a eso seguiremos trabajando”, consigna el medio 0264 Noticias.

Respecto a la respuesta sindical, Fuentes admitió que la contrapropuesta presentada este lunes es muy distante de lo planteado por el Ejecutivo. Sin embargo, llamó a encontrar un punto de equilibrio y defendió la oferta oficial como “superadora” frente a las anteriores.

El proceso de liquidación comienza sobre el 20 de cada mes, para que los salarios se encuentren depositados y dentro de los haberes, todos los ítems correspondientes, por lo que no se puede dilatar o extender el proceso de liquidación hasta fin de mes.