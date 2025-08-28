El gobierno sanjuanino abrió una millonaria licitación en la que buscará asegurar durante un año todos los vehículos correspondientes a un área que se encuentra sumamente expuesta a siniestros: las movilidades policiales.

La Policía de San Juan, a través de la División Documentación, Registro y Seguro D-4, convocó a la Licitación Pública N.º 16/2025, cuyo acto de apertura se llevará a cabo el martes 26 de agosto de 2025 a las 9 horas en la Escribanía Mayor de Gobierno.

El objeto del llamado es la contratación de un servicio de aseguramiento obligatorio que abarcará el parque automotor, plantel de canes y equinos, bicicletas, grupos electrógenos y embarcaciones pertenecientes a la repartición policial. El período de cobertura que buscan desde la administración pública comprende desde el 31 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026, con posibilidad de prórroga.

El presupuesto oficial asciende a $3.540.885.306,60. La inversión corresponde a cumplir con una de las obligaciones civiles como es asegurar las movilidades. Los interesados podrán consultar y descargar el pliego único de bases y condiciones generales, junto con sus planillas anexas, a través del Portal de Compras Públicas.

En tan sólo vehículos asegurados contra riesgo total, se encuentran más de 450, sin contabilizar casi 200 de seguro de riesgo civil, casillas, animales de la división canes y equinos, grupos electrógenos, grúas de remolque, entre otros elementos.