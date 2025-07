Durante la quinta sesión del período ordinario de la Cámara de Diputados, se aprobaron por unanimidad cinco pedidos de informe dirigidos al Ejecutivo provincial sobre obras y acciones del gobierno anterior y de la actual gestión. La diputada Graciela Seva, representante del bloque peronista San Juan Vuelve, se refirió al avance institucional y pidió cautela respecto a los pasos a seguir.

“Hoy día se han tratado y esperaremos las respuestas por parte del Ejecutivo”, señaló Seva, en relación a los proyectos que ahora deberán ser respondidos por distintas áreas del Gobierno provincial.

Consultada sobre una posible interpelación a funcionarios, la legisladora evitó anticiparse: “La posibilidad… a mí no me gusta adelantarme a los pasos que vienen. Porque si no después uno se somete y no resistiré archivo”, expresó en un tono cargado de picardía sin brindar una posición firme anticipadamente.

Para Seva, lo importante es respetar los tiempos y procedimientos institucionales, evitando especulaciones: “Me parece que hay que esperar. Hoy día se ha dado un paso importante, que es el tratamiento y el despacho al Ejecutivo para que dé respuestas. En función de eso, vamos a ver y vamos paso a paso. Y a lo largo del tiempo vamos a ver los resultados”, culminó la legisladora.