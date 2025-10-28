Gramajo: “Quedó demostrado, en Chimbas tenemos un gran caudal electoral”

A dos días del triunfo de Fuerza San Juan en las elecciones legislativas 2025, Fabián Gramajo visitó el programa Mira Quien Habla de Canal 13, para hacer un balance de lo que dejó la victoria peronista. Aunque destacó el trabajo colectivo del frente, en varios tramos de la entrevista aseguró que San Juan Te Quiero aportó un gran caudal de votos en todo el territorio provincial.

"Las elecciones dejó un escenario de tercios, en donde nosotros siempre hemos trabajado con mucha humildad, mucho respeto. Con dos aceitunas, un pedazo de queso hemos hecho una gran elección", analizó el excandidato a diputado nacional.

El dos veces intendente de Chimbas destacó el gran caudal de voto chimbero que quedó de manifiesto en los comicios de medio término. "Hemos hecho una elección tremenda desde el espacio provincial San Juan Te Quiero, aportándole en los diferentes departamentos a este triunfo que hemos alcanzado"

Consultado si siempre imaginaron y manejaron que serían el frente más votado, el chimbero fue directo: "Nadie trabaja para salir segundo". Acerca de varias mediciones que en la previa daban al frente a Por San Juan, afirmó: "La mejor encuesta que tenemos es lo que pasó el domingo"

En Chimbas, el peronismo, de la mano del gramajismo, le sacó un 21% de diferencia a La Libertad Avanza. Con ese gran caudal de voto ya confirmado, el líder de San Juan te Quiero no solo destacó la militancia en su tierra, sino en todo el territorio provincial. Además, aseguró que el tercer lugar en la lista tiene que ver con "la sana convicción de que primero está San Juan, primero está la gente". Inclusive añadió: “Aportamos todo lo que teníamos que aportar y aun no estando en la papeleta, no estando en la boleta, sin la foto y con el nombre chiquitito, a lo que la gente apostando fue un proyecto de como Chimbas Te Quiero y San Juan Te Quiero, dentro de Fuerza San Juan que es el espacio político que nosotros hemos construido”