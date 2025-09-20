Gramajo compartió charlas con vecinos de un conocido barrio en Chimbas

Fabián Gramajo, candidato a Diputado Nacional por Fuerza San Juan, continúa caminando cada rincón de Chimbas. Este sábado recorrió el barrio Los Andes, en la zona Este, donde se reunió con vecinos para escuchar sus inquietudes y propuestas de primera mano, en medio de la campaña de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

Durante la caminata, los residentes compartieron sus preocupaciones más apremiantes, entre las que se destacaron el desempleo y la inseguridad. Gramajo afirmó que estos problemas reflejan la difícil situación que atraviesa el país.

“Somos una alternativa frente a un Gobierno Nacional que golpea día a día a los argentinos, quitando derechos y generando tristeza,” expresó Gramajo, enfatizando su postura crítica hacia la administración actual. El candidato subrayó que la creación de empleo es una responsabilidad del gobierno nacional, mientras que la seguridad es una tarea del gobierno provincial, que debe mejorar las condiciones laborales y los salarios de la policía.

Gramajo también resaltó el papel fundamental de los municipios y sus intendentes. "Es el primer mostrador del Estado, y son quienes con pocos recursos deben dar respuesta a familias que la están pasando mal," sostuvo, reconociendo la labor de los gobiernos locales que a menudo deben atender reclamos que corresponden a esferas provinciales o nacionales.

Con un estilo que busca ser más de vecino que de político, Gramajo reafirmó su compromiso de llevar la voz de Chimbas al Congreso de la Nación, prometiendo seguir trabajando para sus habitantes con humildad y cercanía.