La Municipalidad de Calingasta emitió hace días un comunicado en el que anuncia que sólo los medios de comunicación que tienen pauta publicitaria con su gestión, pueden realizar la cobertura de actividades y actos municipales. Esto ocasionó que más de la mitad de los medios del departamento no puedan cubrir actividades y actos oficiales. Ya ocasionó el repudio y una fuerte crítica del diputado departamental.

La decisión del municipio que conduce Sebastián Carbajal ocasionó ruido en los medios de comunicación, a quienes de cierta forma les cae un manto de censura si no tienen pauta con el municipio.

En el departamento hay 5 radios y 2 diarios, de los cuales tienen pauta. Según se pudo conocer, hasta los primeros días de este mes, momentos en los que se emitió el comunicado, menos de la mitad de los medios de Calingasta pueden cubrir las actividades oficiales.

Es que, de las 5 radios, hasta hace algunos días, tres no contaban con pauta oficial y de los 2 medios digitales, uno también está excluido de la pauta periodística.

Cabe recordar que la pauta publicitaria oficial es el dinero que el gobierno municipal les paga a los medios de comunicación para que comuniquen medidas o información que consideren importante o de interés público.

La nueva medida adoptada por el gobierno municipal de Carbajal se dio tras la abrupta y repentina salida del quien se desempeñaba al frente del área de Prensa y Protocolo del Municipio: Daniel Roco.

Roco fue echado del equipo de Carbajal, sin aviso ni señales de que podía suceder. Pero es un conocedor del tema de medios de comunicación y por eso, para él, esta nueva decisión es un gran error.

‘Creo que es un error grandísimo que comete, seguramente lo hace por escuchar a gente que está en su entorno y que no tiene idea y son rencorosos con cosas que pasan, pero creo que sea han equivocado malísimamente mal con ese comunicado’, aseguró quien fuera encargado del área Prensa, pero sin ser parte de la planta política del intendente, pues era monotributista.

Ahondando sobre la situación, Roco contó que Carbajal ‘había tenido una actitud con un medio en particular. Lo quiso generalizar y yo conociendo un poco el tema de medios, le dije que me parecía que no era bueno que se generalice. Pero luego se creó la oficina de Comunicación donde hay gente que no tiene esa precaución’.

El comienzo de la gestión de Carbajal, allá por fines de 2023 había iniciado con todos los medios de comunicación del departamento, integrando la nómina de las pautas publicitarias. Sin embargo, con el correr de los meses, la gestión fue recibiendo algunas críticas que se convirtieron en el fusible para el corte de las pautas y la enemistad con los medios, dijeron fuentes periodísticas.

La administración de Carbajal lleva 14 meses desde que asumió al mando del municipio y en ese tiempo ya desplazó de sus cargos a y funciones a 9 personas que pertenecían a puestos claves en distintas áreas como Obras y Servicios, Hacienda, Cultura y otras oficinas más.

Crítica del diputado departamental al intendente

El diputado departamental, Jorge Castañeda, quien fuera intendente en dos mandatos, criticó duramente la decisión del gobierno municipal sobre la censura a medios de comunicación.

El actual legislador por Calingasta dijo: ‘Me parece que es un retroceso, es una medida tremendamente autoritaria, caprichosa y propia de un gobierno nefasto, dictatorial’.

‘Es totalmente inconstitucional, hay mucha lesión a la legislación nacional y de esto son muy pocos los medios que se han hecho eco de recordárselo a este señor (por Carbajal)’, aseguró Castañeda y añadió que ‘hace rato que cruzó un límite, pero esto es la barbaridad, es demasiado’.