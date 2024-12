Tras el fracaso en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Ficha Limpia, que buscaba impedir que las personas condenadas por la justicia pudieran postularse a cargos públicos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo hoy que el presidente Javier Milei cree que para derrotar a Cristina Kirchner hay que hacerlo en elecciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre, aseguró que: “El Presidente cree que para derrotar al kirchnerismo y particularmente a su líder, Cristina Kirchner, hay que hacerlo en las urnas”.

En la misma línea, el funcionario hizo hincapié en que buscan que “no se genere una victimización por presunta proscripción”. Y agregó: “Yo creo en la democracia: la victoria o la derrota la expresa el pueblo cuando vota. Si un sector político pone una persona condenada a elecciones y gana, quiere decir que el pueblo prefiere eso. Si se la proscribe por esta ley, puede ponerse en víctima”.

Respecto del proyecto que impulsaba el PRO, Francos manifestó que “era un tema complejo y entiendo que ha generado molestias. Pero no había quórum para tratarlo”. No obstante, se mostró optimista en cuanto a la relación con el partido amarillo, pese a los últimos enfrentamientos. “Tenemos muy buena relación política con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica y ha sido fundamental para aprobar proyectos. Trabajando juntos hemos construido mucho."

"Tenemos que solucionar esas diferencias y avanzar. No me imagino que sigamos confrontando en el futuro” aclaró en otro tramo de la entrevista. También se refirió al pueblo: “Es muy claro que la Argentina viene sufriendo hechos muy grandes de corrupción, y que hay mucha gente que quiere ponerle un límite mediante una ley, pero algunos piensan que no es buena porque puede dar lugar a una utilización política, o incluso, generar proscripciones en algunos lugares”, agregó.

La ley de Ficha Limpia, que tiene como propósito evitar que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de corrupción puedan presentarse a cargos electivos, afectaría de manera directa a la Cristina Kirchner, quien ya fue condenada en dos oportunidades por la causa “Vialidad”. Esa estrategia de confrontación con expresidenta es desalentada por la Casa Rosada.

Sin embargo, la discusión quedó en la nada por la ausencia de diputados de todos los bloques, incluida La Libertad Avanza, algo que hizo que la sesión fracase.