La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes dos sentencias condenatorias contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. La decisión del máximo tribunal implica las penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo público. La Corte desestimó los últimos recursos presentados por la defensa del dirigente peronista.

El Caso de Papel Prensa

La primera condena, que tramitó ante el Tribunal Oral Federal 8, se relaciona con el incidente ocurrido durante la asamblea de accionistas de Papel Prensa el 12 de agosto de 2010. En esa ocasión, Moreno irrumpió utilizando guantes de boxeo y un casco de sparring, profirió amenazas y logró forzar la suspensión de la votación.

La condena fue ratificada en 2023 por la Sala I de la Cámara de Casación Penal. Ahora, la Corte de Justicia la declaró "inadmisible" aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dejándola firme.

La segunda condena, dictada inicialmente por el Tribunal Oral Federal 7 en 2017 y confirmada en 2019, involucra el uso de recursos públicos de la Secretaría de Comercio para financiar la producción de cotillón con lemas hostiles dirigidos contra el Grupo Clarín (como la frase “Clarín miente”) entre 2011 y 2013.

Delito: Peculado, en concurso real con incitación a la violencia colectiva.

También fueron sentenciados en esta causa los exdirectivos del Mercado Central, Fabián Dragone y Guillermo Cosentino.

Decisión Final del Máximo Tribunal

Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron las apelaciones del exfuncionario en ambos casos, lo que sella definitivamente las penas de prisión condicional y, fundamentalmente, la inhabilitación perpetua para ocupar puestos en la administración pública.

Moreno, una figura central de la política económica del kirchnerismo durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, queda de esta forma apartado del ámbito público por una sentencia judicial firme.