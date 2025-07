En medio del debate sobre una posible modificación del sistema de selección de jueces, fiscales y defensores oficiales en San Juan, el diputado provincial Mario Herrero (PJ) expresó en el programa Mirá quien Habla, su mirada crítica sobre el anteproyecto impulsado por el oficialismo y promovido por el gobernador Marcelo Orrego. Si bien reconoció que algunos aspectos podrían aportar mejoras, advirtió que se trata de una reforma limitada y parcial.

“No creo que esto sea una solución definitiva, aunque sí puede colaborar a mejorar la calidad de la selección”, sostuvo Herrero en diálogo con Canal 13, al referirse al borrador que busca introducir nuevas exigencias para los aspirantes a cargos judiciales, como exámenes obligatorios y orden de mérito.

El legislador, de amplia trayectoria como abogado y docente universitario, aseguró que el debate en torno al Consejo de la Magistratura no es nuevo, y que se arrastra desde hace casi cuatro décadas, cuando fue incorporado a la Constitución Provincial en 1986. Por este motivo sostuvo que “Ya han pasado 39 años desde aquella reforma constitucional y todavía seguimos esperando un mejor sistema institucional". "La práctica ha demostrado que hay errores en la selección de magistrados, y algunos resultados son insatisfactorios”, remarcó Herrero.

En ese sentido, si bien valoró algunos puntos del anteproyecto, como la idea de exigir que los miembros del Consejo fundamenten su voto, dejó en claro que “la reforma de una ley no es suficiente”. “Tendríamos que revisar mucho más, no solo la ley del Consejo de la Magistratura, sino también las disposiciones constitucionales, para hacer una reforma más profunda de este tema”, propuso.

Uno de los puntos centrales del planteo de Herrero fue la dificultad de evaluar no solo los conocimientos técnicos de un aspirante, sino también su integridad moral y calidad humana, aspectos que —según advirtió— son igual o más relevantes para ejercer cargos judiciales.

“Es muy difícil que una mala persona pueda ser un buen juez. Podemos certificar el conocimiento técnico, incluso la formación procesal, pero ¿cómo evaluamos si una persona es justa, íntegra, honesta?”, se preguntó, citando debates similares que surgieron décadas atrás en España y otras partes de América Latina.

Herrero también criticó duramente el fenómeno del lawfare o judicialización de la política, y recordó el caso del exjuez brasileño Sergio Moro: “Podía tener una formación técnica impecable, pero sus defectos humanos lo llevaron a fraguar un juicio contra el expresidente Lula. ¿De qué sirve entonces la excelencia académica?”.

Dudas

Respecto a la propuesta del diputado oficialista Juan de la Cruz Córdoba, quien impulsa la incorporación de un orden de mérito en la terna elevada a la Cámara de Diputados, Herrero fue escéptico. “Establecer un orden puede aportar algo, pero no es vinculante para la Cámara. Y muchas veces en la práctica vemos que los tres nombres de la terna tienen menos capacidades que otros que ni siquiera fueron incluidos”, observó.

En esa línea, denunció que “a veces desde la política ya se tiene elegido a un candidato antes del proceso, y se arman ternas para cumplir con el trámite, incluyendo a postulantes que no hagan sombra al designado”. Aunque insistió en que cualquier mejora es bienvenida, Herrero cerró su análisis con una advertencia clara: “No podemos conformarnos. Si este proyecto logra mejorar algo, está bien. Pero no debe hacernos dejar de pensar que es necesario avanzar hacia una reforma más integral, incluso constitucional”. Y concluyó: “El daño que se le hace a las instituciones cuando se elige mal en la Justicia es enorme y, a veces, irreparable”.