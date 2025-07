Los choferes de colectivo y los empresarios del transporte alcanzaron un acuerdo en el marco de la conciliación obligatoria por una deuda salarial. Tras semanas de discusión e incremento en las tarifas para los usuarios, las partes lograron destrabar el conflicto.

El servicio de Red Tulum se había visto amenazado con la suspensión del servicio porque los empresarios no habían abonado una diferencia salarial que debía estar acreditada el pasado 17 de junio. Tras el no pago, la UTA anunció medidas de fuerza, pero estas no pudieron concretarse. Pues, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, ordenando a ambas partes a negociar para alcanzar un acuerdo.

Desde el sector de los trabajadores, Héctor Maldonado, titular de la Unión Tranviarios Automotor, contó ante el móvil de Canal 13 que la suma de junio será abonada el 25 de julio, con las diferencias correspondientes. Mientras que la segunda cuota que debía ser depositada a mediados de julio, será percibida el 20 de agosto.

Noticia en desarrollo…