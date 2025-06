Ibarra sobre la condena a CFK: "La solución de este país no es meter presa a Cristina"

La reflexión sobre la condena a CFK de Mauricio Ibarra pasó por la sensación de falta de paz de la verdad. El dirigente peronista aseguró en su visita a Compacto 13 que la solución del país “no pasa por meter presa a Cristina”

El ex intendente de Rawson fijó el contexto nacional dese lo económico y social, en el que se ha producido la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Para el experimentado dirigente justicialista, la mirada de muchos está puesta en que este fallo ha traído justicia al país, pero él se encargó de señalar que los problemas que enfrentan los trabajadores no fueron solucionados con CFK presa e inhabilitada a ejercer cargos públicos.

Ibarra instó al peronismo a tener esperanza de que en este contexto pueden ser opción de mejora ante un Gobierno Nacional al que calificó de “nefasto” por su programa económico. Para el dirigente, el peronismo tiene que reagruparse, ponerse en movimiento y ofrecer una alternativa fuerte de construcción de país en el que se vuelva a poner el foco en la generación de empleo, en la producción. "Una Argentina sin producir no funciona", destacó.

El dirigente del PJ local señaló que el país no tiene salida con las políticas nacionales que está llevando La Libertad Avanza, y que por eso hay que “ponerle un freno”

"Hay algunos que piensan que, metiendo presa a Cristina, el país arranca. Me parece que el modelo económico de este Gobierno es nefasto, es un Gobierno que lastima a todos", expresó Ibarra.

Por otro lado, Ibarra calificó el fallo como "repetitivamente histórico" diferenciándose de figuras de la política local como la del vicegobernador que también en Canal 13 había asegurado que la condena a CFK es un hecho histórico. "Muchos próceres de peso en la Argentina terminaron en el destierro. Parece que la historia del país está minada de estos hechos", señaló.

El dirigente peronista expresó sobre el fallo de la Corte Suprema: "No siento la paz de la verdad". Luego añadió: "Yo siento que no sé toda la verdad, que no estoy tan seguro de toda la verdad, de todas las cosas que se dicen y se hacen"

Sin embargo, el dirigente aseguró estar seguro que las personas honestas nunca pasan por la Justicia. "Hay seres humanos que se rompen el lomo todo el día para ser correctos, para hacer las cosas como corresponden, y generalmente no tienen el accedió de la Justicia"

Ibarra señaló que el problema que tienen los dirigentes políticos en este contexto en que “la gente la está pasando mal”, es que se colocan lejos de ese sufrimiento. "No es normal que un tipo tenga que laburar en tres o cuatro laburos para no llegar a fin de mes. No puede ser que labures una semana para pagar la luz", expresó el dirigente, para luego asegurar que esos son los problemas que debe atender urgentemente el peronismo.

"Cuando los políticos hablamos de muchas cosas, pero empezamos a ser ajenos a ese sufrimiento del pueblo, comienza a estar en peligro la política", aseveró. “La gente está enojada con la política porque no arregla los problemas de la gente, sino que los crea", manifestó.