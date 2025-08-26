El gobierno provincial envió a la Cámara de Diputados el proyecto de la nueva Ley de Transporte de la provincia. En la misma se destacan importantes cambios como la eliminación del sistema de licencias, que fue muy poco transparente durante décadas y permitió a algunas personas realizar negocios millonarios con la adquisición y alquiler de las licencias.

La nueva Ley de Transporte fue anunciada por el gobernador Marcelo Orrego a comienzo de año y desde entonces se fue trabajando, ajustando y se conoció que en las últimas horas llegó a Diputados. Ahora deberá tomar estado parlamentario y pasa a las comisiones correspondientes.

Si bien la ley toma mucho protagonismo en la actualidad por lo que sucede desde hace tiempo con los taxis, remises y vehículos de aplicaciones, no sólo regula a estos servicios, sino regula el transporte en general en la provincia, lo que involucra a todo tipo de vehículo como son los transportes de pasajeros, camiones, servicios de ambulancias, escolares y demás que hacen al mundo del tránsito.

Con la ley que se encuentra vigente, durante las décadas del ’90 y 2000 se entregaron indiscriminadamente licencias a algunas pocas personas que las utilizaron de negocios. Varias decenas de licencias en pocas manos, hicieron que pasara un servicio a ser un negocio no regulado, pues esos dueños de licencias las alquilan a diario y obtienen miles (y posiblemente millones) de pesos por día sin moverse de su casa, mientras los trabajadores deben afrontar los costos del alquiler de esas licencias, posiblemente frecuencia y también vehículo, todo para poder trabajar.

Y esta nueva ley lo que busca es darle transparencia y terminar con ese “negocio”, por lo que pasará de un sistema de licencias a un sistema de registro, algo más personalizado y que vendrá a darle aire a ese remisero y taxista que viene afrontando también la aparición de las aplicaciones de transporte.

Ahora con el sistema de registro, las licencias dejarán de existir, al tiempo en que se dividirán en autos identificados y no identificados, aunque todos deberán estar dentro del registro mencionado. En los vehículos identificados se encontrarán los ploteados como taxis, remises, transportes de escolares, colectivos de línea de transporte público de pasajeros, transportes de salud como ambulancias o unidades de traslado, entre otras.

Mientras que los no identificados son los que trabajan en las aplicaciones como Uber, Didi y otras más, inclusive la sanjuanina Oeste X. También en este arco entran los vehículos que son transporte de salud y trasladan a pacientes de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), entre otros autos.

Con el cambio del pase del sistema de licencias a registro, ocasionará que todos los trabajadores deban estar en la nómina. A quienes los inspectores detecten fuera de este registro, tendrán que afrontar una multa millonaria de acuerdo al tipo de multa y reincidencia, pero puede ir desde los $14.8 millones hasta los $22.3 millones, que es lo que al día de hoy, con los valores de la nafta Premium equivalen las 10 mil y 15 mil Unidades Fijas respectivamente.

Esta medida sin dudas lo que busca es desalentar que los trabajadores no estén dentro del registro provincial que impondrá la ley, que vale aclarar, no viene a regular el trabajo de las aplicaciones, sino el transporte en la provincia.

Dentro de las medidas de impacto para desalentar el trabajo en las app y conducir a los transportistas al servicio identificado, es que los remiseros y taxistas gozarán de beneficios fiscales, por lo que dejarán de pagar las tasas que hoy en día existen en el sector y que dependen de la administración provincial.

En cuando a las tarifas, serán orientativas. El gobierno establecerá un monto y el resto lo definirá el prestador. Esto es de acuerdo a que pueda haber tarifas que el prestador decida definir o negociar con la empresa a la que se una. Un ejemplo de diferenciación tarifaria puede ser un servicio Premium, de acuerdo al vehículo y modelo o desgaste del mismo.

La normativa también prevé capítulo para los transportes de pasajeros, que si bien existe un contrato con Red Tulum y eso se respeta, se prevé que se puedan sumar nuevas líneas y empresas a prestar servicios.

Con la nueva ley se espera una aceptación del arco opositor teniendo en cuenta un cambio profundo en el ámbito, aunque al tratarse de un proyecto y debatirse en comisión, existe la posibilidad que los legisladores puedan aplicar alguna modificación. Este proyecto de interés en el oficialismo se suma a la modificación del código electoral provincial y animales sintientes, que aguardan avanzar en comisión para ser tratados en el recinto.