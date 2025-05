Intensa sesión en Diputados: dos justicialistas dejaron la banca en un momento clave

Durante una intensa sesión en la Cámara de Diputados de San Juan, un proyecto que buscaba instar al Gobierno provincial a intervenir ante Nación por las pensiones no contributivas por discapacidad fue rechazado por falta de votos. La situación generó malestar en el recinto y puso en el centro de la escena la ausencia de dos legisladores justicialistas en el momento de la votación.

El diputado Mario Herrero, del bloque justicialista, habló este viernes en el programa Mirá quién habla y explicó el trasfondo del incidente. “Sin duda fue sorpresivo y desagradable”, aseguró. El proyecto, impulsado por su par el diputado Escudero, buscaba solicitar al Ejecutivo que intercediera ante Nación para extender los plazos en el proceso de auditoría de pensiones por discapacidad.

“La realidad ha sobrepasado al proceso. Hay gente que vive en lugares alejados, que no entiende la comunicación, que no puede llegar a tiempo a los centros de salud para hacerse los estudios que les exigen”, remarcó Herrero. Y advirtió: “El peligro es que muchos pierdan la pensión no porque no tengan discapacidad, sino porque no pueden cumplir con los requisitos en tiempo y forma”.

La iniciativa generó debate en el recinto, especialmente por cuestiones técnicas de redacción y competencia. Algunos legisladores del oficialismo plantearon que el Gobierno provincial no podía intervenir en trámites federales, lo que llevó el proyecto a comisión y finalmente a su archivo.

Lo que encendió la polémica fue la ausencia de dos diputados del bloque, que no estuvieron presentes al momento de la votación. “Las sesiones suelen ser prolongadas, y en ese momento uno de ellos estaba gestionando un trámite urgente en el Centro Cívico. Fue una casualidad, pero hubo una intención de aprovechar esa ausencia”, señaló Herrero.

Según explicó, “alguien advirtió que no había quórum suficiente y mandaron a votar sin calcular”. Un pedido de cuarto intermedio no prosperó, y el proyecto fue rechazado. “No era un cuestionamiento a la gestión provincial, era un pedido de acompañamiento a los sanjuaninos que están en una situación desfavorable”, sostuvo el legislador.

Herrero lamentó que se haya querido mostrar lo sucedido como un conflicto político cuando, según él, el Ejecutivo provincial ya tenía previsto hacer el pedido a Nación. “Extraña la posición del oficialismo, cuando el propio gobernador ya había anunciado que se iba a solicitar una prórroga”, concluyó.