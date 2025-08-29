La Fiesta Nacional de la Tradición ya tiene confirmada parte de la grilla artística para su edición 2025 y promete ser una de las más memorables de los últimos años. Entre los anuncios más resonantes figura el regreso de Sergio Galleguillo, que se presentará en Jáchal en el marco de su despedida definitiva de los escenarios, lo que convierte a su show en uno de los más esperados.

La programación también incluirá a Canto 4, con su reconocida fuerza escénica; al Indio Lucio Rojas, aclamado por su energía y talento en la interpretación de chacareras; y a Lázaro Caballero, que volverá por segundo año consecutivo con clásicos y estrenos. A ellos se sumará Christian Herrera, “El Cantor del Monte”, quien llega tras recibir el Premio Consagración en Jesús María 2024.

La organización trabaja para completar la cartelera con artistas provinciales y locales, además de las actividades tradicionales como el Fogón de los Arrieros y la elección de la Paisana Nacional de la Tradición.

La edición 2025 se celebrará en tres jornadas: el sábado 8, el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. La apertura será en la Plaza General San Martín, mientras que el Anfiteatro Buenaventura Luna recibirá las noches centrales con los espectáculos de mayor convocatoria.

Este año, la fiesta tendrá un condimento especial y a la vez emotivo: por un lado, el adiós a Galleguillo, ícono del folclore nacional; y por otro, la gran ausencia del Chango Huaqueño, entrañable exponente de la música sanjuanina y embajador huaqueño, cuya partida reciente deja un vacío profundo en la celebración jachallera.