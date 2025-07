El intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, participó junto al gobernador en la inauguración del ENI N° 54 en la localidad de Santa Rosa. En ese marco, el jefe comunal charló con Canal 13 y se refirió a la delicada situación financiera del municipio producto de la crisis económica nacional y de la fuerte dependencia de la coparticipación.

“Las finanzas están ordenadas. Tratamos de ejecutar el presupuesto aplicándolo a diferentes obras públicas de distintos tamaños en distintos sectores del departamento, sin descuidar la parte social ni el deporte como política de Estado”, señaló Jalife en diálogo con la prensa.

El jefe comunal destacó que los municipios rurales como 25 de Mayo dependen en gran medida de los fondos coparticipables. Es por ello que mencionó: “No tenemos recursos específicos ni transferencias discrecionales, contamos con la coparticipación y con eso tenemos que pagar sueldos, cubrir gastos corrientes, invertir en capital e infraestructura, y que la cuenta del ejercicio cierre de manera positiva”.

En ese sentido, Jalife sostuvo: “Tratamos de incrementarla en un 5%, lo que es un esfuerzo enorme. La estamos luchando con algunos regímenes de facilidades de pago, pero esta crisis nos lleva a tener dificultades”.

Además, el intendente remarcó que monitorean de cerca la recaudación nacional y provincial, ya que esos índices impactan directamente en los ingresos municipales. “Estamos muy atentos para no proyectar gastos o inversiones que superen nuestros ingresos”, subrayó.

Pese a todo, Jalife insistió en que el municipio mantiene una administración “muy coherente” y que se sigue apostando a mejorar la calidad de vida de los vecinos con inversiones prudentes y responsables.