Este lunes, el Presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó la salida de Mariano de los Heros de la titularidad de la Anses. La razón fue que el ahora ex funcionario dijera en televisión que se pensaba ampliar la edad jubilatoria, entre otras reformas en el sistema previsional.

En diálogo con medios nacionales, el Presidente dijo que de los Heros “voló por los aires, como corresponde” y justificó su despido afirmando que la agenda política la fija el, “no un funcionario de segundo orden”. Milei fue crítico y duro contra el ahora ex funcionario y explicó enfáticamente el por qué de su decisión: “Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda”, dijo e ironizó “¿a título de qué?”, sin ocultar su malestar.

“La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”, explicó el Presidente en una entrevista radial.

El despido

Lo confirmó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anunció que Mariano de los Heros será reemplazado por Fernando Bearzi.

Mariano de los Heros asumió en el cargo a fines de febrero de 2024 en reemplazo de Osvaldo Giordano, quien también había sido desplazado por el Presidente, luego de que su esposa -la diputada Alejandra Torres- votó en contra de algunos artículos de la Ley Bases.

Tras los dichos del jefe de Anses, Milei salió a desmentir todo y aseguró que la reforma para modificar la edad jubilatoria no era un proyecto que estuviera en carpeta de la Casa Rosada.

La decisión se suma a otro desplazamiento que se conoció más temprano este lunes. El mandatario echó a Sonia Cavallo Runde de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

De los Heros cuenta con una vasta experiencia en la gestión de fondos de jubilaciones y pensiones porque fue gerente general de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), un rol que desempeñó durante ocho años.

El reemplazo

Fernando Bearzi es el nuevo director ejecutivo de la ANSES, tras la salida de De los Heros. Hasta hoy, se desempeñó como subdirector ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Al inicio de la gestión, fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso. Es director de la Maestría en Dirección de Empresas (MBA) en la Universidad Católica Argentina. Cuenta con numerosos trabajos sobre el sistema previsional argentino. Medios nacionales aseguran que el funcionario es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.