En un acto realizado en Junín, el presidente Javier Milei encabezó la presentación de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por Buenos Aires y volvió a apuntar con dureza contra el kirchnerismo, al que acusó de generar inestabilidad política. “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”, lanzó desde el escenario ante militantes que lo recibieron con banderas y cánticos.

Aunque evitó referirse de manera explícita al caso de presuntas coimas en la ANDIS, el mandatario vinculó a sus adversarios con maniobras para desestabilizar. “Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”, sostuvo en tono desafiante.

Durante su discurso, Milei aseguró que su espacio político dará “la batalla final contra el kirchnerismo” en las elecciones legislativas de septiembre. “No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible. Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar PBA, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”, afirmó.

El jefe de Estado también denunció supuestas prácticas fraudulentas en el proceso electoral, como el uso de boletas en cadena, la compra de votos y las candidaturas testimoniales. “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la que impuso el gobierno liberal”, cuestionó.

En materia económica, el Presidente defendió su plan de reformas y proyectó un crecimiento sostenido para la Argentina: “En 20 años podríamos cuadruplicar el PBI y convertirnos en potencia mundial, aunque en los primeros 10 ya entraríamos al pelotón de países desarrollados”.

Milei dedicó un tramo de su discurso a criticar al gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de frenar el desarrollo productivo con una elevada presión fiscal: “Los Ingresos Brutos del bruto, o hacía falta que diga el enano soviético”, ironizó.

El acto también estuvo marcado por agradecimientos a dirigentes de su espacio. Elogió a José Luis Espert, a quien definió como un “vanguardista de las ideas de la libertad”, y destacó la tarea de su hermana Karina Milei, a quien volvió a llamar “el Jefe”. Además, mencionó a Cristian Ritondo, Diego Santilli y otros dirigentes que colaboraron en el armado bonaerense.

Con tono electoral, Milei cerró su presentación con un mensaje a sus seguidores: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Cada uno tiene que ir y hacer su tarea. Make Argentina Great Again”.

