El presidente Javier Milei vivió una tarde intensa en Mendoza, donde intentó protagonizar una caminata por la Peatonal Sarmiento, pero debió cancelar el recorrido en medio de una multitud que mezcló fervor y repudio. Más de 2.000 personas se concentraron en el kilómetro cero del centro mendocino: de un lado, los militantes de La Libertad Avanza (LLA) con banderas violetas; del otro, agrupaciones de jubilados y movimientos de izquierda que se manifestaron en su contra.

El mandatario había llegado a la provincia pasadas las 16, procedente de San Rafael, acompañado por su hermana Karina Milei, el gobernador Alfredo Cornejo y el candidato a diputado Luis Petri. El objetivo era recorrer a pie la zona céntrica para tener un contacto directo con la gente. Sin embargo, el operativo de seguridad debió modificarse sobre la marcha ante el desborde de público y los cruces verbales entre los grupos presentes.

En la esquina de San Martín y Garibaldi, la tensión fue en aumento. La policía colocó vallas solo en el sector de los jubilados, mientras los libertarios avanzaban con cánticos a favor del presidente. “Milei querido, el pueblo está contigo”, gritaban unos. Desde enfrente, otros respondían con: “Milei, basura, vos sos la dictadura”.

En medio de ese clima, una camioneta negra con Milei, Karina, Cornejo y Petri a bordo ingresó por Primitivo de la Reta. El presidente descendió para intentar saludar a sus simpatizantes, pero apenas pudo avanzar media cuadra antes de ser rodeado por la multitud. Casa Militar, responsable de su custodia, decidió entonces evacuarlo hacia otro vehículo.

Ya sobre la caja de la camioneta, Milei tomó un megáfono y dirigió unas palabras a los presentes:

“Hola Mendoza, quiero darles las gracias por tanto apoyo. Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Debemos elegir entre seguir bajando la inflación, reduciendo la pobreza y mejorando los salarios, o volver al modelo populista del fracaso”.

Con su característico tono encendido, el mandatario concluyó:

“La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

La escena duró menos de 20 minutos. Luego, la comitiva presidencial se retiró hacia la calle Rioja, escoltada por Gendarmería, mientras los simpatizantes continuaban coreando consignas a su favor.

Aunque Milei logró su foto de apoyo masivo en una provincia donde obtuvo el 70% de los votos en el balotaje, su visita también expuso el malestar de sectores sociales, en especial de los jubilados, uno de los grupos más golpeados por el ajuste económico.