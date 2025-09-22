El presidente Javier Milei había previsto viajar este domingo por la noche hacia Estados Unidos para participar de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, con paradas previstas en Nueva York y varios encuentros institucionales. Sin embargo, un cambio de último momento obligó a postergar el vuelo y ahora tiene previsto partir este lunes.

Dentro de la agenda reprogramada, Milei tiene previstas reuniones con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; Alberto Ades; Xavier Sala i Martín; y el canciller Gerardo Werthein, entre otros funcionarios nacionales. También está pautado que participe del Debate General de la Asamblea General de la ONU, además de realizar encuentros bilaterales con líderes internacionales como Donald Trump.

El motivo de la postergación no fue aclarado públicamente; fuentes oficiales simplemente informaron que el viaje “se sale mañana”, evitando dar mayores detalles sobre las razones del cambio de cronograma. La modificación obliga al Gobierno a ajustar las actividades previstas para maximizar su presencia durante los días de la cumbre internacional.