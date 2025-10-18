El presidente Javier Milei, en una recorrida de campaña por las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, reiteró su optimismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y planteó que la volatilidad financiera que viene enfrentando el país se debe al contexto electoral, pero “después de la elección… van a desaparecer”.

Según Milei, las tensiones recientes —incluyendo vacilaciones en los mercados, inquietud inversora y la presión sobre el tipo de cambio— serían transitorias y vinculadas al entorno preelectoral. En ese sentido, declaró que a partir del año próximo espera que el producto bruto argentino comience a transitar un sendero de crecimiento “de entre el 7 y el 10 %”.

El mandatario afirmó que ya se están concretando inversiones y anticipó anuncios oficiales sobre acuerdos con los Estados Unidos “cuando estén firmados”. A la vez, cargó duramente contra el kirchnerismo, expresando que este sector ya no tiene propuestas concretas y que “la gente se dio cuenta de lo que es”.

En cuanto a la economía, Milei reconoció: “Yo reconozco que no estamos bien. Hay 30 % de pobres… Pero cuando arrancamos había 57 %”. Señaló además que la inflación “viaja al 30 %” pero remarcó su expectativa de que a mitad del año próximo “no habrá inflación”.

Este discurso llega en un momento de alta tensión política y financiera: con las elecciones a la vista, los mercados observan con cautela la gobernabilidad futura y la capacidad del oficialismo de avanzar con las reformas anunciadas. La promesa de un crecimiento elevado y la disipación de los “ruidos” económicos forman parte del mensaje clave de Milei para consolidar respaldo antes del domingo 26.