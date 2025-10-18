Javier Milei se muestra confiado para el 26 de octubre y promete que los “ruidos” económicos desaparecerán
En medio de su campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el presidente aseguró que tras los comicios se disiparán las turbulencias financieras y auguró un crecimiento del PBI argentino de entre 7 % y 10 %.
El presidente Javier Milei, en una recorrida de campaña por las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, reiteró su optimismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y planteó que la volatilidad financiera que viene enfrentando el país se debe al contexto electoral, pero “después de la elección… van a desaparecer”.
Según Milei, las tensiones recientes —incluyendo vacilaciones en los mercados, inquietud inversora y la presión sobre el tipo de cambio— serían transitorias y vinculadas al entorno preelectoral. En ese sentido, declaró que a partir del año próximo espera que el producto bruto argentino comience a transitar un sendero de crecimiento “de entre el 7 y el 10 %”.
El mandatario afirmó que ya se están concretando inversiones y anticipó anuncios oficiales sobre acuerdos con los Estados Unidos “cuando estén firmados”. A la vez, cargó duramente contra el kirchnerismo, expresando que este sector ya no tiene propuestas concretas y que “la gente se dio cuenta de lo que es”.
En cuanto a la economía, Milei reconoció: “Yo reconozco que no estamos bien. Hay 30 % de pobres… Pero cuando arrancamos había 57 %”. Señaló además que la inflación “viaja al 30 %” pero remarcó su expectativa de que a mitad del año próximo “no habrá inflación”.
Este discurso llega en un momento de alta tensión política y financiera: con las elecciones a la vista, los mercados observan con cautela la gobernabilidad futura y la capacidad del oficialismo de avanzar con las reformas anunciadas. La promesa de un crecimiento elevado y la disipación de los “ruidos” económicos forman parte del mensaje clave de Milei para consolidar respaldo antes del domingo 26.