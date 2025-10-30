El diputado nacional por el Partido Justicialista, Jorge Chica, expresó su profunda preocupación ante la inminente reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. En una reciente entrevista en el programa Mira Quien Habla, el legislador anticipó un fin de año intenso en la Cámara de Diputados y fue categórico al afirmar que su bloque, Fuerza Patria, defenderá la evolución de los derechos de los trabajadores.

Al referirse a las modificaciones laborales, Chica recordó la figura de su padre, Juan José Chica, referente de Luz y Fuerza por muchos años. "Él siempre decía derechos y obligaciones y de esa manera siempre defendía a los trabajadores", comentó el exsecretario de Deportes, enmarcando así su postura en la tradición sindical y peronista.

Riesgo de pérdida de derechos

El diputado aseguró que desde Fuerza Patria la defensa de los derechos laborales es una prioridad porque "es la forma en la que evoluciona la provincia, la Nación".

Chica se centró en los principales puntos del proyecto de ley que buscaría impulsar el Ejecutivo Nacional. Calificó el contenido de "una precariedad enorme" para los trabajadores, a quienes considera los más vulnerados por estas significativas modificaciones.

El legislador enumeró una serie de derechos que los trabajadores podrían perder si el proyecto avanza:

Aumento de horas de trabajo: "la cantidad de horas de más que los trabajadores van a trabajar".

Desprotección en indemnizaciones: "el no defenderse en las indemnizaciones".

Derecho a vacaciones: "el no tener derechos a vacaciones".

"Si el Gobierno Nacional busca formalizar el sector de los trabajadores, que cada vez es mayor, esta no es la manera", enfatizó Chica, sugiriendo que la precariedad no es el camino para la formalización laboral.

Consecuencias en jubilados

El debate legislativo se reactiva en un contexto donde el DNU 70/23, que promovía modificaciones laborales de gran calado, se encuentra actualmente suspendido por un amparo de la CGT. Además, Chica mencionó el proyecto de la diputada Romina Díaz (presentado en 2024), que también plantea numerosas modificaciones pero perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre si no es tratado.

El diputado también advirtió sobre las repercusiones que estas modificaciones tendrán en los jubilados. Explicó la necesidad de un equilibrio de cuatro activos por cada pasivo y lamentó que el país esté perdiendo trabajo formal. En ese sentido, fue claro: las modificaciones necesarias para sanear el sistema no deben realizarse "a costas del sacrificio de los trabajadores".

Finalmente, el diputado Chica hizo referencia al trabajo político territorial, destacando la importancia del recambio generacional propuesto por su espacio y el esfuerzo de los intendentes que "trabajaron para el triunfo electoral".