Durante su participación en el programa Entre Vistas, que se emite por Canal 13, el exgobernador y empresario Jorge Escobar dejó fuertes definiciones políticas de cara a las elecciones legislativas del 2025.

Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo provincial (Producción y Trabajo y aliados) y La Libertad Avanza (LLA) compitan por separado, Escobar fue contundente: “Se están equivocando”.

Aclaró que no está promoviendo un frente común, pero sí expresó su mirada política sobre la situación: “Yo no lo promuevo, porque sino estaría involucrado, simplemente di mi parecer. Así como lo dije públicamente, se lo di al gobernador y a José Peluc. Y lo he hablado con amigos justicialistas y con gente del Gobierno nacional que toman esas decisiones de cómo se conforman esos frentes y alianzas.”

En su crítica, Escobar advirtió sobre los riesgos de subestimar una elección intermedia. “Digo que se equivocan porque si usted es gobierno, no se puede dar el lujo de perder, de salir segundo. Aunque una elección intermedia no marca, la verdad es que si va a esperar que llegue el campeonato del mundo para ganar, gane los amistosos también”, sostuvo el exmandatario provincial.

En el último tiempo, Escobar mantuvo encuentros y charlas de café con distintos dirigentes de arcos políticos, aunque por ahora se mantiene al margen de un acercamiento y participación firme.