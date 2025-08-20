El Justicialismo perdió a otro aliado de cara a las elecciones legislativas. Este miércoles, Jorge Espejo, intendente de Iglesia, confirmó en Canal 13 que apoyará a los candidatos del gobernador Marcelo Orrego.

En charla telefónica con el programa Todos Vivos, Espejo sostuvo que, si bien lidera un partido municipal, es "bloquista de origen". Ante esta identificación con el partido de la estrella, el jefe comunal iglesiano expresó que con su espacio y como bloquista acompañará la decisión que ha tomado el partido, que se sumó a último momento al Frente Por San Juan, que es liderado por el oficialismo local.

Espejo contó que el apoyo se traducirá en el acompañamiento de Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizzo, cuando estos pisen suelo iglesiano para darle continuidad a la campaña de cara a los comicios del 26 de octubre.

Martín lidera la lista de Por San Juan

El Frente Por San Juan eligió a sus candidatos de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en octubre. El actual vicegobernador Fabián Martín encabezará la lista del oficialismo y la ministra de Gobierno, Laura Palma, irá en segundo lugar, mientras que el tercer lugar quedó para el bloquista Federico Rizo.

A horas de que se venciera el plazo para presentar a los candidatos, se conocieron los nombres de los elegidos como candidatos titulares. El vicegobernador y la ministra de Gobierno serán los candidatos a diputado nacional, que se decidirán con el voto popular en los comicios del 26 de octubre.

En cuanto al tercer candidato, Rizo asumió una banca como diputado provincial el 10 de enero de 2025, tras el fallecimiento del legislador Horacio Quiroga y luego de que Florencia Peñaloza, anunció que no iba a asumir la banca porque iba a seguir en el cargo en la Defensoría del Pueblo.

La alianza del oficialismo está compuesta por Producción y Trabajo, PRO, UCR, Activar, Dignidad Ciudadana y el Bloquismo.