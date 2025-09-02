La tensión entre el Gobierno y la prensa sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Jorge Rial y Mauro Federico expusieron en la Cámara de Diputados luego de que la Casa Rosada denunciara penalmente la difusión de audios que comprometen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La oposición, que se autoconvocó en la comisión de Libertad de Expresión ante la negativa de su presidenta, la libertaria Emilia Orozco, de habilitar la reunión, dio espacio a los periodistas para expresar su postura. El vicepresidente del cuerpo, Christian Castillo, cuestionó la falta de actividad oficial: “Hace un año que Orozco no convoca a la comisión. Es un modus operandi del oficialismo”.

En ese marco, Rial denunció una persecución estatal y adelantó que este miércoles difundirá más documentación sobre el funcionamiento de la ANDIS. “Mañana vamos a mostrar cómo de manera aleatoria, casi como una rueda de la fortuna, se incentivaba a los empleados a reducir subsidios para personas con discapacidad, premiando al que más recortaba. Eso es lo grave, y lo tenemos documentado”, afirmó.

Además, criticó el accionar del Gobierno y lo vinculó con un intento de silenciar al periodismo: “Es un punto de quiebre. Si nos llevan puestos a nosotros, se van a llevar puestas todas las libertades”, sostuvo Rial, quien agradeció el respaldo político recibido.

Por su parte, Mauro Federico buscó despejar sospechas sobre supuestos vínculos con servicios de inteligencia o empresarios involucrados en la filtración. “No tengo nada que ocultar, soy un laburante. Nunca negociamos información porque no vendemos silencio. Molestamos porque hacemos bien nuestro trabajo”, aseguró. También destacó el apoyo de Rial en el proceso de investigación: “Si no hubiera sido por Jorge, yo no tendría trabajo hoy. Él puso el cuerpo y nos bancó”.

Mientras tanto, en el plano judicial, el fiscal federal Carlos Stornelli ordenó abrir una investigación sobre la denuncia del Gobierno por presuntas maniobras ilegales de espionaje. Sin embargo, fue categórico en remarcar que la pesquisa no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas, dado que la Constitución protege ese derecho.

El conflicto reabre el debate sobre los límites entre la libertad de prensa, el rol del Estado y la transparencia institucional, en un escenario en el que se espera que la difusión de nuevas pruebas pueda profundizar aún más la controversia.