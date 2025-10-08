En medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario narco Federico “Fred” Machado, el diputado nacional José Luis Espert solicitó licencia hasta el final de su mandato en la Cámara Baja.

La decisión se conoció tres días después de que el legislador bajara su candidatura por La Libertad Avanza (LLA) para renovar su banca en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La solicitud fue presentada este miércoles mediante una nota dirigida al presidente de Diputados, Martín Menem, en la que Espert pidió ausentarse “por motivos particulares” hasta el 8 de diciembre, fecha en la que finaliza su mandato.

El pedido de licencia llega luego de que la oposición impulsara un proyecto para expulsarlo del Congreso, tras conocerse su relación con Machado, empresario que será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por su presunta participación en el tráfico de drogas.

En caso de que Espert hubiera renunciado a su banca, Hugo Bontempo —referente del mismo espacio Unión Liberal y aliado del economista Roberto Cachanosky, crítico del presidente Javier Milei— habría asumido su lugar.

En las últimas semanas, Espert también se apartó de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en un intento por bajar el perfil político mientras avanzan las investigaciones judiciales.

El legislador se encuentra imputado por el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, quien investiga la transferencia de 200 mil dólares que en febrero de 2020 realizó un fondo fiduciario de Machado a nombre de Espert.

La denuncia fue presentada por el dirigente social y candidato a diputado nacional Juan Grabois, quien advirtió que la operación podría estar vinculada a lavado de dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos.

Con su licencia ya aprobada, Espert se mantiene fuera de la escena pública mientras crece la presión política y judicial por el caso que involucra a una de las figuras más visibles de La Libertad Avanza en Buenos Aires.