El diputado y economista José Luis Espert desmintió los rumores que circulaban sobre su posible renuncia a la candidatura a diputado nacional y afirmó con contundencia en redes sociales: “No me bajo nada”.

El anuncio llegó como respuesta a un tuit del periodista Eduardo Feinmann, quien había anticipado que Espert podría abandonar la contienda electoral.

“Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”, escribió Feinmann. A lo que Espert replicó: “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”

Las especulaciones se habían intensificado tras la llegada de Espert a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei, hecho que generó versiones sobre un posible acuerdo para bajarse de la competencia. Sin embargo, con el mensaje en redes sociales, quedó claro que el economista seguirá en carrera, respaldado públicamente por Milei.

El clima político que rodea a Espert se complicó en los últimos días debido a varias revelaciones. Primero, entrevistas periodísticas en las que no pudo aclarar si había recibido aportes del empresario acusado de fraude, tráfico de drogas y lavado de dinero, Federico “Fred” Machado. Luego, un artículo de Hugo Alconada Mon en La Nación confirmó una transferencia de USD 200 mil desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado, registrada en la contabilidad del Bank of America y presentada como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin en 2023.

Ante estas circunstancias, Espert modificó su mensaje original para defender su continuidad, aunque los cuestionamientos no cesaron. Este viernes, Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que el diputado deberá ofrecer explicaciones adicionales:

“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.

La polémica se profundiza con registros judiciales en el juzgado del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que señalan cinco viajes en avión compartidos entre Espert y Machado, a pesar de que el diputado había declarado previamente que solo coincidió una vez con el empresario en vuelos.