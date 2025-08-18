De cara a las elecciones legislativas de octubre, este domingo se conocieron las listas oficialices de candidatos a diputados nacionales por San Juan. En el caso del Partido Justicialista, el giojismo lleva a unos de sus referentes entre los candidatos. Este lunes, José Luis Gioja habló con Canal 13 San Juan.

En primer lugar, sostuvo que la situación actual del país exige unidad dentro del peronismo y resaltó la necesidad de definir con claridad el rumbo político. “Lo importante es tener en claro contra qué y para qué es nuestra lucha”, afirmó.

El exgobernador evitó enfrentarse con la actual conducción justicialista y consideró que el adversario no está en el seno del partido, sino fuera de él. “La consigna hoy es que le pongamos un freno a Milei, el enemigo no está dentro, el enemigo está afuera, el enemigo es lo que le está pasando al país y a los sectores más vulnerables”, expresó.

Al ser consultado de manera directa por las tensiones internas, evitó profundizar en detalles y sostuvo: “Lo que pasó internamente no lo puedo contar, a los trapos sucios los lavamos adentro con un buen jabón, con un buen detergente”.

Gioja también lamentó la suspensión de las PASO, que en su opinión representaban la vía más democrática para la definición de candidaturas. “Para mí las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias eran la mejor forma de elegir candidatos porque todos, incluso los que no son afiliados, podían participar de la vida interna de los partidos”, señaló.

En cuanto a los objetivos del justicialismo, fue contundente: “Nuestra lucha es para que las banderas del justicialismo vuelvan. Nuestra lucha es para que la celeste y blanca siempre esté bien arriba”.

Finalmente, pidió respeto en el debate político y defendió la necesidad de consolidar un proyecto nacional: “Creo que definitivamente hay que ponerle un parate al presidente sin agravios. Por sobre todas las cosas, hay que defender la democracia, que nos costó mucho conseguir, y con un buen programa empezar a poner de pie a la Argentina”.