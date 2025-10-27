José Luis Gioja celebró la elección del PJ y pidió “abrir las puertas a los jóvenes”

En el marco de las elecciones legislativas nacionales celebradas el 26 de octubre, José Luis Gioja habló con Canal 13 San Juan desde la sede del Partido Justicialista, ubicada en calle 25 de Mayo, donde el espacio celebró los resultados obtenidos.

El histórico dirigente peronista se mostró optimista y agradecido con los sanjuaninos. “Orgulloso, porque creo que los sanjuaninos no se han olvidado”, expresó. Según señaló, los primeros números “indicaban una diferencia muy ajustada”, aunque pidió cautela. “Por muy poquito estaríamos ahí, pero no hay que almorzarse la cena. Está la mesa servida, tranquilos”, sostuvo.

Gioja valoró el esfuerzo del peronismo durante la campaña y la respuesta de la gente en las urnas. “Han hecho todos los esfuerzos. Quien no ha vivido esto puede pensar cualquier cosa, pero quien ha estado adentro, al recorrido, ha visto que siempre había una esperanza, y aquí está”, afirmó.

El exgobernador sanjuanino también llamó a mirar hacia adelante con un mensaje de unidad y renovación. “Hay que ponerse a trabajar fuerte por el pueblo de San Juan y los mayores. Tenemos que pensar que hay que convocar a los jóvenes, abrir las puertas y que esa renovación necesaria se empiece a dar”, destacó.