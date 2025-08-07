José Peluc criticó la incorporación de Rueda al Orreguismo: “Es más de lo mismo”

En medio de la reconfiguración del escenario político en San Juan rumbo a las elecciones de octubre, el diputado nacional José Peluc, representante de La Libertad Avanza, cuestionó con dureza la conformación del frente “Por San Juan”, en especial por la incorporación de Luis Rueda, exfuncionario clave del gobierno de Sergio Uñac.

“Me sorprendió ver sumado al frente Por San Juan a Rueda", afirmó Peluc en diálogo con Canal 13 San Juan. Aunque reconoció que cada espacio político mantiene su lógica de alianzas, apuntó directamente contra quienes “intentan rasparle la pintura al gobierno de Javier Milei” con fines electorales.

“Hoy los aliados tienen sus intereses en las provincias y compiten. En épocas electorales, sacar normas que beneficien al gobierno es más difícil”, sostuvo, y aseguró que esta dinámica afecta el funcionamiento parlamentario: “Tendremos que cambiar la estrategia de conversaciones que tenemos. Es lógico que estas cosas pasen en este contexto”.

Peluc fue especialmente crítico con la incorporación de figuras de alto perfil del uñaquismo a nuevas alianzas electorales, como Rueda, exsecretario general de la Gobernación: “No me imaginé nunca que se podía sumar quien fue el secretario del exgobernador Uñac. ¿Cuál es el cambio si es más de lo mismo?”, cuestionó.

En la misma línea, valoró que “la gente es la que va a terminar definiendo y avalando o castigando ese tipo de decisiones políticas”. “Cuando uno quiere cambiar, no puede repetir los mismos errores. Para mí es un error, a lo mejor para ellos una virtud. Se la respeto, pero yo no la comparto”, expresó.

El legislador libertario insistió en que su espacio se ha mantenido alejado de dirigentes que fueron parte del gobierno anterior, diferenciando militancia de alto nivel de toma de decisiones: “Nunca me hubiera aliado con un dirigente de primer nivel del gobierno anterior. Otra cosa es que venga algún militante, pero quienes han tomado decisiones equivocadas, como abrirle la puerta al kirchnerismo, no tienen lugar en nuestro proyecto”. En la misma línea sumó que nunca estuvo cerca de una alianza con el oficialismo de Orrego.

Peluc también desestimó los discursos de campaña que apelan al slogan de “defender a San Juan” como si eso implicara oponerse al gobierno nacional. “No he visto nunca un diputado o senador que actúe en contra de su provincia. Provincializar ese mensaje no ofende, pero subestima la inteligencia de los pueblos”, dijo. “Lo que tenemos que discutir es si queremos que vuelva el kirchnerismo o si elegimos la libertad”, remató.

De cara al tramo final del año electoral, el diputado confirmó “Cuando hay un cambio de estrategia a nivel nacional, baja a las provincias también. Nosotros creemos que el respaldo de la sociedad se va a mantener y va a crecer, porque los errores de otros se están empezando a notar”.

Finalmente, al ser consultado sobre quiénes encabezarán las listas de La Libertad Avanza en San Juan para las elecciones de octubre, Peluc evitó dar definiciones, pero dejó entrever que los nombres se conocerán pronto: “Se está trabajando en eso. No hay apuro, pero vamos a ir con referentes claros que representen los valores de nuestro espacio”, concluyó.