Juan De la Cruz Córdoba, diputado del oficialismo en la provincia, pasó por Un Café con Martínez, donde fue consultado sobre varios temas de la órbita local, pero además de la coyuntura nacional. Sobre la gestión de Javier Milei que está pronta a cumplir 1 año, el legislador sanjuanino expresó: "Un mérito de Milei fue decir lo que iba a pasar en campaña"

De la Cruz Córdoba comenzó apuntando contra los anteriores gobiernos peronistas, a los que los responsabilizó de las cifras de la pobreza, incluso del porcentaje que se dio durante el casi año que lleva gobernando Javier Milei. Luego sostuvo que las medidas de shock que tomó el gobierno libertario fueron necesarias y necesariamente provocaron consecuencias indeseables para todos los argentinos y argentinas como pérdidas de puestos de trabajo y aumento de la pobreza.

Luego elogió la transparencia del presidente libertario, asegurando que está cumpliendo con lo que dijo en campaña que pasaría en el país mientras él estuviese en el poder. 'Todos sabemos que será un ajuste, que va a ser difícil y que va a llevar años. La honestidad de los votantes es la que dicen yo los voté sabiendo, ya me lo había dicho no me mintió, te pueden gustar más o menos las medidas, pero es así', expresó.