En su discurso de apertura de sesiones en la Cámara de Diputados, el gobernador Marcelo Orrego anticipó que enviará a la Legislatura el proyecto de ley para el Desarrollo de la Cadena de Valor y Comunidades Mineras sobre proveedores mineros. Tras los dichos del mandatario, el diputado Juan de la Cruz Córdoba explicó que la principal ventaja que se incorpora es definir el concepto de proveedor local.

En entrevista con el programa Mirá Quién Habla, que se emite por Canal 13 San Juan, el legislador presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, habló de la iniciativa que impulsa el orreguismo.

El legislador aseguró que la principal ventaja de esta norma es que definirá de forma clara qué se considera como “proveedor local”. Esto es de vital importancia a la hora de exigirle a las empresas mineras que contraten trabajo sanjuanino para llevar adelante sus proyectos.

El diputado aseguró que la nueva ley no interferirá con la inminente aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sino que más bien será complementario.

“La realidad es que no cambiaria las reglas del RIGI. Lo que se pretende hacer con este proyecto es definir qué es un proveedor local, que el RIGI no lo contempla, entonces yo entiendo que no cambia reglas, de hecho da tranquilidad a los sanjuaninos”, aseveró el diputado.

Además, el legislador agregó que la gran mayoría de las empresas mineras que están en distintas etapas en San Juan cuentan con un alto porcentaje de personal y proveedores locales, por lo que el diputado aseguró que la norma viene a reforzar a las empresas que siempre buscan mantener una buena relación con la comunidad en la que está inserta.

Confianza en Argentina

En medio del diálogo, el legislador provincial también habló del nivel de confianza en la Argentina que tienen los inversores y las empresas. "Argentina hace muchos años perdió la confianza de los propios argentinos", opinó.

Córdoba agregó que el país “necesita que haya confianza, el que va a invertir, sea extranjero o nacional, prefiere invertir en activos financieros más que en producir”

“Tenemos que revertir eso, Orrego suele decir que la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”, ejemplificó el diputado, quien agregó que para ganar inversores se debe jugar con reglas claras y sostenidas en el tiempo.