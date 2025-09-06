El debate en torno a la obra pública ejecutada durante la gestión uñaquista sigue sumando capítulos en la Legislatura provincial. El diputado Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque oficialista, explicó en el programa Entre Vistas por la pantalla de Canal 13 San Juan, que los pedidos de informe actualmente en estudio podrían derivar en la Justicia en caso de detectarse anomalías.

“Tenemos que analizarlo, leerlo bien y concluir si lo que envían como respuesta a ese pedido de informe está completo. Si no está completo, pedir información adicional. Si está completo, analizarlo muy a conciencia y concluir si como se actuó fue, como corresponde conforme a las leyes aplicables. Si no fue así, habrá algún tipo de responsabilidad”, señaló el legislador.

Córdoba hizo especial referencia a la obra del Acueducto, sobre la cual ya trascendieron posibles irregularidades: “Según lo que ha ido trascendiendo, todo puede terminar en la Justicia”, afirmó.

El legislador también indicó que se presentaron otros cuatro pedidos de informe vinculados a distintas obras provinciales. “Tiene mucho que ver con lo que los medios han ido publicando e investigando, y con consultas a ministerios e instituciones donde se solicitaron actos administrativos. Hemos pedido que se nos dé más información y documentación”, detalló.

Córdoba fue enfático al marcar los límites de la función legislativa: “Nosotros no podemos concluir en que hubo un delito. Pero si tenemos una cierta certeza, tenemos que pedir que se investigue el presunto hecho delictivo. Corresponde ir a la Justicia. Los diputados no somos jueces”.

De esta manera, el bloque oficialista anticipa que el futuro de los pedidos de informe dependerá del grado de respuesta y de las pruebas que se reúnan en torno a la obra pública realizada durante la administración anterior.