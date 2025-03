Luego de las denuncias por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que recayó sobre el presidente de la Nación, Javier Milei y en las últimas horas empezó a estar en el foco de la tormenta su hermana Karina Milei, es que analizan una estrategia para blindarla. En el gobierno buscan presentar a Karina Milei como candidata a diputada para que consiga los fueros que la dejen a salvo de las implicancias judiciales que desembocó en una estafa mundial.

Después de permanecer fuera del foco de la justicia argentina momentáneamente, la secretaria general de la presidencia ya tiene una denuncia en contra tras la presentación de los diputados de la Coalición Cívica que la acusan por tráfico de influencias y la señalan como la ‘cajera’ del presidente.

La líder de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, dijo en LN+ sin vueltas: ‘La cajera es Karina’ y advirtió ‘el fiscal Taiano va a reunir prueba, pero no va a hacer nada. Tampoco Servini’.

El medio La Política Online (LPO) reveló que el fiscal Taiano, cuyo hijo fue nombrado en la Jefatura de Gabinete por Guillermo Francos, no tomó ninguna medida que pueda incomodar a Karina Milei o cualquier funcionario del entorno del Presidente, como secuestrar sus teléfonos o computadoras. Tampoco busco que declaren ninguna de las personas que denunciaron públicamente que les pedían coimas para reunirlos con Milei.

Ante este escenario, el avance del criptogate preocupa al Gobierno por su ramificación en la Justicia de Estados Unidos, a la que le temen los Milei en serio y en la que no tienen muñeca como para dormir causas, describe la crónica de LPO.

La figura de Karina empezó a mencionarse en Estados Unidos luego que Hayden Davis, uno de los impulsores de Libra, revelara que la hermana de Milei había aceptado el pago de coimas.

La periodista Cristina Pérez denunció que, de acuerdo a tres fuentes del gabinete, se pedían coimas para acercar gente al propio Milei. La denuncia de la periodista cayó como una bomba en el gobierno, ya que su pareja es el ministro de Defensa, Luis Petri.

Pero esto no quedó allí, sino que la semana pasada, el diario The New York Times, el más importante del mundo, publicó en tapa una investigación que contiene testimonios -hasta contarían con un audio- en el que se confirma que el entorno de Milei pide coimas.

Luego de la denuncia de los integrantes de Coalición Cívica, los libertarios reactivaron lo que meses atrás parecía una movida natural para la carrera de Karina, que es saltar a la contienda electoral, y ahora se tornó en una alternativa desesperada, revela LPO.

La idea que analizan en la cúpula del Gobierno es presentar a Karina como candidata a diputada en la provincia y para eso hay varias razones: la primera es que la propia hermana presidencial reniega de la candidatura de José Luis Espert que cada tanto vuelve a instalar Milei en sus charlas grabadas con periodistas.

En segundo lugar, la aparición del apellido Milei en la boleta podría suplir las carencias del armado bonaerense, aunque por ahora la imagen de la secretaria General de la Presidencia no entusiasma a ningún encuestador.

Y el tercer motivo, siendo el más importante y que toma fuerza ahora es que la candidatura a diputada es un pasaje seguro al Congreso y por ende a los fueros. Es que por más mala que sea la performance, Karina como primera postulante conseguirá una banca sin problemas.