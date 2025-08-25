El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo: Karina Milei estaría evaluando una maniobra extrema para proteger a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y señalado como pieza clave en la investigación por un presunto esquema de recaudación ilegal.

De acuerdo con lo publicado por La Política Online, la secretaria General de la Presidencia analiza la posibilidad de forzar la renuncia de un diputado nacional de La Libertad Avanza para habilitar el ingreso de Spagnuolo al Congreso. El objetivo sería otorgarle fueros parlamentarios por dos años y así frenar el avance de la investigación que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

La idea habría surgido del abogado Francisco Oneto, cercano tanto a los hermanos Milei como a Spagnuolo. Oneto, que también representa a Karina Milei y mantiene diálogo con el Presidente, habría sugerido llegar a un acuerdo con el ex funcionario antes de que “la gangrena” se expanda y comprometa aún más al Gobierno.

Spagnuolo ocupó el undécimo puesto en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza por Buenos Aires en 2023. Como el espacio solo obtuvo nueve bancas, quedó afuera del Congreso y terminó recalando en la ANDIS por decisión directa de Milei. “Spagnuolo estaba desesperado por ser diputado”, recordó un allegado al ex funcionario, dejando en claro por qué la posibilidad de acceder a la banca podría servir como moneda de negociación.

El problema para el oficialismo es definir quién dejaría su banca. En la lista figuran Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Guillermo Montenegro, Pablo Ansaloni, Eduardo Falcone y Santiago Santurio, todos con trayectorias e intereses distintos que dificultan una renuncia voluntaria. La ley de cupo, además, obliga a que el reemplazo corresponda a alguien del mismo sexo.

En paralelo, el desconcierto dentro del Gobierno crece. Mientras algunos referentes libertarios intentan atribuir el escándalo a una “operación kirchnerista”, otros como Guillermo Francos buscaron desligar a Spagnuolo de Javier Milei y vincularlo con Victoria Villarruel, aunque rápidamente salieron a la luz fotos que demostraron la cercanía del ex funcionario con el actual presidente desde hace años.

La Casa Rosada atraviesa horas de tensión, con temor a nuevas filtraciones. Los audios de Spagnuolo ya comprometen a Karina Milei, a Eduardo “Lule” Menem y hasta al propio Jefe de Estado. Pero lo que más preocupa es la posibilidad de que el ex titular de la ANDIS se convierta en “arrepentido” y declare ante la Justicia todo lo que sabe.

En ese contexto, las negociaciones y los movimientos internos revelan un clima de desesperación que golpea de lleno al corazón del oficialismo.