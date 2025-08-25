La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, volvió a mostrarse en público este sábado en La Matanza, mientras la justicia investiga un presunto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que la vincula directamente. Sin hacer alusión al escándalo, encabezó una jornada partidaria y lanzó un fuerte mensaje político: “Vinimos para que no nos roben más”.

El acto se realizó en el marco de una “Jornada de formación de fiscales” organizada por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que, según datos del espacio, reunió a más de 8.000 personas. Desde el escenario, Milei agradeció la masiva concurrencia y remarcó el objetivo electoral del encuentro: “Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más”.

La funcionaria, además, apeló a un discurso directo contra el kirchnerismo: “Sé que somos todos los que queremos ‘Kirchnerismo, nunca más’. Queremos terminar con esto. Estamos acá por la misma misión: que Argentina sea libre”. Del evento participaron también José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja, Leila Gianni y Maximiliano Bondarenko.

En redes sociales, una cuenta no oficial ligada a la secretaria destacó la convocatoria con un tono combativo: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros”.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a su hermana. En declaraciones difundidas por el periodista Luis Majul en LN+, el mandatario afirmó: “No pudo haber sucedido, igual ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Pero es a cualquiera, con una única excepción: mi hermana Karina”.

La aparición de la funcionaria ocurre en un contexto crítico para el Gobierno. En los últimos días se conocieron audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que se detalla un circuito de presuntas coimas ligadas a la compra y venta de medicamentos, con la participación de la droguería Suizo Argentina. En esas grabaciones se menciona tanto a Karina Milei como a Eduardo “Lule” Menem e, incluso, al propio presidente.

La situación inquieta a la Casa Rosada no solo por lo ya difundido, sino por las versiones de que Spagnuolo podría declarar en la Justicia como arrepentido, lo que agravaría el impacto institucional. Por ahora, el origen y la filtración de los audios siguen siendo un misterio, mientras el oficialismo intenta contener el daño político en plena recta electoral.