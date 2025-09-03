En la previa del cierre de campaña de Javier Milei en Moreno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un duro mensaje en redes sociales en el que pidió a los vecinos “no acercarse” al acto convocado por La Libertad Avanza y responsabilizó al Presidente por cualquier hecho de violencia que pudiera producirse.

“El verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, escribió Kicillof en su cuenta de X. Además, cuestionó la organización del evento en el Club Villa Ángela, al que calificó como “un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características”.

El mandatario provincial advirtió que la convocatoria “tiene aspectos extraños y sospechosos”, entre ellos la falta de infraestructura adecuada, la participación de “personajes con más prontuario delictivo que experiencia política” y las propias advertencias de referentes libertarios sobre posibles incidentes.

El mensaje de Kicillof se suma a las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien ya había alertado a Casa Militar sobre la falta de condiciones para garantizar la seguridad presidencial en el predio de Trujui.

En su comunicado, el gobernador acusó al Gobierno nacional de recurrir al caos como estrategia de comunicación. “Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo”, señaló.

También recordó episodios recientes de incidentes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, y remarcó que en todos los casos “hubo fallas llamativas en la seguridad de la comitiva presidencial”.

Respecto al operativo previsto en Moreno, Kicillof aseguró que la Provincia colaborará con lo solicitado por Casa Militar y las fuerzas federales, aunque aclaró: “No confiamos en este Gobierno. Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa”.

Por último, el gobernador alentó a la ciudadanía a expresarse en las elecciones legislativas del 7 de septiembre: “Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira”. Y cerró con una advertencia directa: “Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”.