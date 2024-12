Luego de ser detenido en Paraguay con 200 mil dólares, el senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider dio a conocer que pedirá licencia a su banca hasta que se clarifique el caso. A su vez, la secretaria que se encuentra también apresada, negó que el dinero sea suyo, dado que el legislador la había responsabilizado y mencionado que los dólares eran de ella.

El pedido de licencia fue confirmado a través de un comunicado de su equipo de prensa, en el que mencionaron que ‘la determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue’.

Tras su detención, Kueider habló sobre su situación con la prensa local. Se declaró ‘inocente’ y aseguró que el dinero no era de él.

El medio periodístico Infobae dio a conocer que Kueider realizó seis viajes a Paraguay en lo que va del año y en cinco de ellos coincidió con su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa. Los otros cuatro viajes de Kueider con Guinsel Costa fueron el 13 de octubre, el 16 y 21 de junio, y el 3 de marzo.

El periodista de Minuto 1, Ariel Zak, reveló que ‘una fuerte contradicción entre Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa hizo que los fiscales pidieran que el senador quede detenido en sede policial y no vuelva al hotel donde estuvo aprendido en las primeras horas del día’ y añadió que el senador declaró que estaba ‘de paseo’ en Paraguay y dijo que el dinero que llevaba no era suyo y que pertenecía a su secretaria. Pero Guinsel Costa contradijo esta versión y sostuvo que el dinero no le pertenecía a ella. Por su parte, el medio Ámbito Financiero reportó que se espera que la fiscalía presente la imputación formal en las próximas horas para comenzar la investigación contra Kueider.